На 87-году жизни умерла художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек





На днях Галина Волчек была в экстренном порядке была госпитализирована из-за ухудшившегося самочувствия. Затем появилась информация о подключении знаменитости к аппарату ИВЛ, а также развившейся энцефалопатии. В театре, которым руководила Волчек, опровергали сведения об ухудшении состояния худрука, сообщая, что причиной госпитализации стала пневмония.Сегодня, 26 декабря, Галины Волчек не стало. Она сыграла множество ролей в кино, поставила несколько десятков спектаклей в театре. За свою творческую деятельность была удостоена множества наград и премий, а также получила звание Народной артистки СССР. На момент смерти Галине Волчек было 86 лет.