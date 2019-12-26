АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
EUR 68.41 USD 61.72
Курс валют на 26.12.2019

На 87-году жизни умерла художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек

Известная артистка, а также художественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек умерла на 87-м году жизни. Информацию об этом предоставляет Telegram-канал Mash.
На 87-году жизни умерла художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек

На днях Галина Волчек была в экстренном порядке была госпитализирована из-за ухудшившегося самочувствия. Затем появилась информация о подключении знаменитости к аппарату ИВЛ, а также развившейся энцефалопатии. В театре, которым руководила Волчек, опровергали сведения об ухудшении состояния худрука, сообщая, что причиной госпитализации стала пневмония.

Сегодня, 26 декабря, Галины Волчек не стало. Она сыграла множество ролей в кино, поставила несколько десятков спектаклей в театре. За свою творческую деятельность была удостоена множества наград и премий, а также получила звание Народной артистки СССР. На момент смерти Галине Волчек было 86 лет.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Под средневековой картиной «Рождественское чудо» нашли скрытое…
«Виделись три дня назад»: Александр Олешко высказался о смерти Галины…
«Это была моя надежда»: Алена Апина откровенно рассказала о суррогатном…
Влад Кадони победил в номинации "Самый жестокий ведущий" проекта…
Эксперты из Индии назвали девять факторов риска появления…
Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Скалон получила в подарок унитаз золотого…
Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову взять в жены его…
Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова дала интервью: Новые отношения, дружба с Ксенией Бородиной и ссора с Дмитрием…
«Золотой ребенок»: Максим Галкин показал, как юный Гарри пишет письмо Деду…
На 87-году жизни умерла художественный руководитель театра "Современник" Галина…
Специалист по мобильным технологиям назвал вред ночной зарядки смартфона…
«Вот Клюкина, например, запела»: Ксения Собчак подколола победительницу…
Могилу рэпера Дэцла в Москве сожгли…
Беременная Анастасия Костенко сломала правую руку по…
Ученые: Современные гаджеты могут сделать детей…
Ольге Бузовой грозит арест на 15 суток за превышение…
Новый пикап Rivian получил систему разворота на месте в «режиме…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони рассказал о состоянии питомца, подаренного Ксенией…
Эксперты назвали 6 лучших продуктов для сжигания…
«Живем вместе»: Дипломат Лев Деньгов рассказал о романе с Кети…
На передаче "60 минут" осудили скандальную фразу Водонаевой о "нищей и жадной…
Mazda 3 отзывают из-за сбоя интеллектуальной системы…
Звезда "Дом-2" Никита Уманский вспомнил о самом лучшем сексе в новогоднюю…
Испытания самого тяжелого вертолета в мире начались в…
«Не могу назвать его здоровым»: Алена Апина высказалась о состоянии Бориса…
Звезда "Дом-2" Алексей Безус рассказал о самом ярком праздновании Нового…
Ученые: Понижение холестерина статинами может привести к проблемам с…
В 7 сезоне сериала «Сваты» появится новый…
Жительница США отравилась метилртутью из-за использования крема для…
Александр Ревва награжден премией за «Лучшую детскую песню…
В Сети показали уникальный гибрид автомобилей ГАЗ-69 и УАЗ…
«Малахов обидел многих известных людей»: Андрей Разин поддержал Евгения…
Электромобили Tesla оснастили своей музыкальной…
Михаил Боярский вспомнил о трагической смерти…
«Не понимаю, в чем я провинилась»: Крестная сына Фриске Ольга Орлова рассказала о конфликте с…
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку…
MASH: У Галины Волчек в больнице развилась атрофия…
«Вынуждена поправить тебя уже в третий раз»: Яна Рудковская обиделась на Собчак за заявления о работе в маникюрном…
Лера Кудрявцева: "Экс-супруге Никиты Зайцева нужно пройти…
Блогер Давид Манукян устроил Ольге Бузовой публичную сцену ревности в…
Просмотреть все новости