Ученые: Современные гаджеты могут сделать детей умнее





По словам авторов этого исследования, эпоха современных смартфонов и планшетов пришла в жизнь современного человека надолго, поэтому родителям следует уделять внимание не на то, сколько времени их дети проводят с гаджетами, а на то, насколько качественным является это взаимодействие. Несмотря на то, что в Американской академии педиатрии выступают категорически против использования гаджетов детьми, специалисты взялись проверить пользу такого подхода и проанализировали несколько десятков проведенных ранее исследований, в которых приняли участие свыше 4,6 тысяч детей в возрасте до шести лет. Как выяснилось, приложения, обучающие детей математике и навыкам языка, действительно эффективны, однако плохо помогают в социализации детей с аутизмом.По словам доктора Майкла Рича из Медшколы Гарвардского университета, преимущество современных гаджетов перед традиционными книгами или досками состоит в том, что они могут завладеть вниманием юных пользователей с первых же минут. Ученые уверены, что экран – мощный, но при этом нейтральный инструмент, которым можно воспользоваться по-разному. При этом родителям рекомендуют не полагаться на гаджеты в случаях, когда им просто нужно чем-то занять своих детей.