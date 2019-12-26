Ученые: Современные гаджеты могут сделать детей умнее
Исследователи из США выяснили, могут ли приложения для смартфонов, разработанные специально для раннего обучения детей, делать маленьких пользователей умнее. Как оказалось, результат от них действительно есть.
По словам авторов этого исследования, эпоха современных смартфонов и планшетов пришла в жизнь современного человека надолго, поэтому родителям следует уделять внимание не на то, сколько времени их дети проводят с гаджетами, а на то, насколько качественным является это взаимодействие. Несмотря на то, что в Американской академии педиатрии выступают категорически против использования гаджетов детьми, специалисты взялись проверить пользу такого подхода и проанализировали несколько десятков проведенных ранее исследований, в которых приняли участие свыше 4,6 тысяч детей в возрасте до шести лет. Как выяснилось, приложения, обучающие детей математике и навыкам языка, действительно эффективны, однако плохо помогают в социализации детей с аутизмом.
По словам доктора Майкла Рича из Медшколы Гарвардского университета, преимущество современных гаджетов перед традиционными книгами или досками состоит в том, что они могут завладеть вниманием юных пользователей с первых же минут. Ученые уверены, что экран – мощный, но при этом нейтральный инструмент, которым можно воспользоваться по-разному. При этом родителям рекомендуют не полагаться на гаджеты в случаях, когда им просто нужно чем-то занять своих детей.
По словам авторов этого исследования, эпоха современных смартфонов и планшетов пришла в жизнь современного человека надолго, поэтому родителям следует уделять внимание не на то, сколько времени их дети проводят с гаджетами, а на то, насколько качественным является это взаимодействие. Несмотря на то, что в Американской академии педиатрии выступают категорически против использования гаджетов детьми, специалисты взялись проверить пользу такого подхода и проанализировали несколько десятков проведенных ранее исследований, в которых приняли участие свыше 4,6 тысяч детей в возрасте до шести лет. Как выяснилось, приложения, обучающие детей математике и навыкам языка, действительно эффективны, однако плохо помогают в социализации детей с аутизмом.
По словам доктора Майкла Рича из Медшколы Гарвардского университета, преимущество современных гаджетов перед традиционными книгами или досками состоит в том, что они могут завладеть вниманием юных пользователей с первых же минут. Ученые уверены, что экран – мощный, но при этом нейтральный инструмент, которым можно воспользоваться по-разному. При этом родителям рекомендуют не полагаться на гаджеты в случаях, когда им просто нужно чем-то занять своих детей.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:57