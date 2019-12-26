В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»





Подлодка сконструирована в соответствии с проектом 636.3 и будет передана российским ВМФ до 25 ноября 2020 года. Соответствующие данные были распространены изданиями после общения с участниками торжественной церемонии.Подлодка «Волхов» является вторым судном, выпущенным по проекту 636.3. Суммарно договорённость, утверждённая «Адмиралтейскими верфями» и Минобороны РФ, описывает выпуск 6 таких субмарин.