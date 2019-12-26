Российские ученые заканчивают тесты оборудования для геологоразведки Луны





Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на заведующего отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игоря Митрофанова. По словам специалисты, на данный момент ученые завершили все конструкторские и доводочные испытания оборудования. В ближайшем будущем они планируют провести проверку летных образцов «АДРОН», после чего прибор будет передан коллегам из НПО им. Лавочкина для монтажа на борт космического аппарата «Луна-25».«Мы рассчитываем, что до конца текущего года испытания летных образцов также будут полностью завершены», - приводит агентство слова Митрофанова.