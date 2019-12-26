Ученые обосновали красный цвет носа оленя Санта-Клауса Рудольфа
Эксперты воспользовались научным подходом для обоснования наличия у одного из оленей Санта-Клауса красного носа. Ученые обратили внимание на представление о животном по кличе Рудольф из упряжки сказочного персонажа.
В одной из песенок о зарубежном аналоге Деда Мороза сообщается, что другие олени дразнят «коллегу» из-за красного носа. При этом в итоге именно такая особенность помогла найти путь в туманную ночь и доставить подарки. Ученые подчеркивают, что зрение северных оленей в действительности довольно уникально, если сравнивать их с другими животными. Во время зимнего периода они отличаются способностью видеть в ультрафиолетовом диапазоне.
В соответствии со словами экспертов, это может помочь в суровых природных условиях. При этом имеется крупный недостаток во время столкновения с туманом. Водяная взвесь блокирует диапазон коротких оптических волн. При этом красный свет имеет куда большую длину, поэтому имеет возможность проходить через туман. Соответственно, «красный нос» Рудольфа выглядит очень реалистичным с точки зрения поиска пути. Неожиданно сказочная история о Санта-Клаусе имеет научную основу.
В одной из песенок о зарубежном аналоге Деда Мороза сообщается, что другие олени дразнят «коллегу» из-за красного носа. При этом в итоге именно такая особенность помогла найти путь в туманную ночь и доставить подарки. Ученые подчеркивают, что зрение северных оленей в действительности довольно уникально, если сравнивать их с другими животными. Во время зимнего периода они отличаются способностью видеть в ультрафиолетовом диапазоне.
В соответствии со словами экспертов, это может помочь в суровых природных условиях. При этом имеется крупный недостаток во время столкновения с туманом. Водяная взвесь блокирует диапазон коротких оптических волн. При этом красный свет имеет куда большую длину, поэтому имеет возможность проходить через туман. Соответственно, «красный нос» Рудольфа выглядит очень реалистичным с точки зрения поиска пути. Неожиданно сказочная история о Санта-Клаусе имеет научную основу.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:02