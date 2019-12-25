Алла Пугачева выступила против участия Бузовой в новогоднем шоу "Голубой огонек"





Алла Пугачева выступила против участия ее молодой коллеги Ольги Бузовой на новогоднем шоу "Голубой огонек", сообщает издание Discover.24. В прошлом году уже был подобный конфликт, когда телеведущую позвали на праздничный концерт одного из каналов, а затем удалили ее выступление на записи до ее появления в эфире. Тогда звезды российского шоу-бизнеса не хотели видеть Бузова по причине того, что она не поет без фонограммы.В этом году, как оказалось, конфликт получил продолжение, в него вмешалась Алла Пугачева. Примадонна обратилась напрямую к Игорю Крутому, попросив его не звать молодую коллегу на программу. По мнению звезды, Ольга Бузова не умеет петь, а также ведет себя на сцене слишком развратно.