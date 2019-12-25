Эксперты раскрыли 7 причин вздутия живота





Синдрому раздраженного кишечника подвержен каждый пятый взрослый человек. Для целиакии присуща непереносимость организмом глютена, который содержится в злаковых. Два этих заболевания объединяют схожие симптомы: тошнота, усталость и болевые ощущения в голове, отклонение в физическом развитии, аллергия, ухудшение памяти и сна. Использование в рационе питания продуктов, образующих газ при усваивании, вызывает метеоризм. Его своеобразными возбудителями являются брокколи, бобовые и крахмалистая пища.Среди воспалительных заболеваний кишечника выделяют болезнь Крона и язвенный колит. Их симптомы: дисфункция кишечника, болевые ощущения в животе и расстройство желудка (часто с кровью или слизью). Тягостное ощущение в животе в течение продолжительного времени является симптомом рака яичников. При беременности и менструальном цикле происходит повышение уровня гормона прогестерона, и в итоге снижается двигательная активность кишечника. В следствии стресса случается повышение тревожности и беспокойства, что вызывает физиологические модификации в организме, при этом снижается уровень необходимых бактерий в кишечнике. В итоге происходит вздутие живота.