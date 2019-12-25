Диетолог назвал жидкое мыло фактором риска заболевания раком





При этом диетолог подчеркнул, что мало кто уделяет внимание такому распространённому продукту, как жидкое мыло. Такие средства обычно включают хлор и различные отбеливатели, а во время избыточного использования возникает разрушающее влияние на митохондрии. Это негативно отражается на гормоне эстрогене. В итоге падает способность женщин к беременности.Некоторые типы моющих средств включают триклозан, увеличивающий риск появления рака, поскольку это вещество воздействует на нервную систему и общий иммунитет. У части людей может появляться аллергическая реакция. Моющие препараты нередко содержат в своём составе аммиак и токсичные химвещества. Абдель-Рахман Шамс отмечает возможность решения проблемы путём применения простой процедуры. Он рекомендует добавлять в воду для мытья посуды уксус для гарантии глубокой очистки, чтобы избежать скопления моющих средств на поверхности. Другим вариантом названо использование резиновых перчаток для снижения степени контакта.