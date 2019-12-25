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Диетолог назвал жидкое мыло фактором риска заболевания раком

Диетолог заявил, что жидкое мыло является дополнительным фактором риска в вопросе заболевания раком. Абдель Рахман Шамс отметил данные исследований, указывающих на опасность использования некоторых типов моющих средств.

При этом диетолог подчеркнул, что мало кто уделяет внимание такому распространённому продукту, как жидкое мыло. Такие средства обычно включают хлор и различные отбеливатели, а во время избыточного использования возникает разрушающее влияние на митохондрии. Это негативно отражается на гормоне эстрогене. В итоге падает способность женщин к беременности.

Некоторые типы моющих средств включают триклозан, увеличивающий риск появления рака, поскольку это вещество воздействует на нервную систему и общий иммунитет. У части людей может появляться аллергическая реакция. Моющие препараты нередко содержат в своём составе аммиак и токсичные химвещества. Абдель-Рахман Шамс отмечает возможность решения проблемы путём применения простой процедуры. Он рекомендует добавлять в воду для мытья посуды уксус для гарантии глубокой очистки, чтобы избежать скопления моющих средств на поверхности. Другим вариантом названо использование резиновых перчаток для снижения степени контакта.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:19

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