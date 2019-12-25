Уфолог из Тайваня обнаружил на поверхности Марса символический знак





Неровности местности, соединяющиеся в неопределённый символ, были замечены уфологом при изучении фотографий поверхности указанной планеты. Скотт Уоринг предполагает, что на данном участке производилась добыча ископаемых, а на возвышенностях рядом находятся некие сооружения. Исследователь также придерживается мнения, что просматриваемый на фотографиях символический знак является единицей языка инопланетных существ и подтверждает, что некоторый отрезок времени пришельцы обитали на Марсе.Уфолог из Тайваня не впервые обнаруживает артефакты, свидетельствовавшие, по его мнению, о существовании пришельцев. Учёный считает, что некоторые из инопланетных цивилизаций значительно превосходят человечество в развитии, а другие являются довольно примитивными. Кроме того, Скотт Уоринг утверждает, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) умалчивает об имеющиеся у них фактах существования инопланетян и уже имеющихся контактах с ними.