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Уфолог из Тайваня обнаружил на поверхности Марса символический знак

Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Марса символический знак. Исследователь заявляет, что это подтверждает существование инопланетных цивилизаций.

Неровности местности, соединяющиеся в неопределённый символ, были замечены уфологом при изучении фотографий поверхности указанной планеты. Скотт Уоринг предполагает, что на данном участке производилась добыча ископаемых, а на возвышенностях рядом находятся некие сооружения. Исследователь также придерживается мнения, что просматриваемый на фотографиях символический знак является единицей языка инопланетных существ и подтверждает, что некоторый отрезок времени пришельцы обитали на Марсе.

Уфолог из Тайваня не впервые обнаруживает артефакты, свидетельствовавшие, по его мнению, о существовании пришельцев. Учёный считает, что некоторые из инопланетных цивилизаций значительно превосходят человечество в развитии, а другие являются довольно примитивными. Кроме того, Скотт Уоринг утверждает, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) умалчивает об имеющиеся у них фактах существования инопланетян и уже имеющихся контактах с ними.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 14:57

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