



Всего в рамках исследования ученые проанализировали более 60 тысяч медицинских карт жителей Японии, составленных в период с 2005 по 2016 год. 80% этих людей регулярно употребляли легкие алкогольные напитки в умеренных количествах. Все они могли выпивать банку пива или 50 граммов виски в неделю и на этом обычно ограничивались. Несмотря на такую умеренную культуру питья у них был повышенный шанс развития разных видов рака по сравнению с теми, кто вел полностью трезвый образ жизни.Ученые говорят о том, что данное исследование указывает на опасность, которую несут здоровью человека даже самые легкие алкогольные напитки. Причиной является содержание в алкоголе определенных веществ. После попадания в организм они приводят к тому, что раковые клетки начинают делиться быстрее обычного. Скорость этих процессов может увеличиваться в несколько раз.Чаще всего употребление легких алкогольных напитков приводит к развитию рака желудочно-кишечного тракта и легких. Данное влияние спиртного более сильно выражено у людей старше 40 лет. При этом было отмечено, что японцы не отличаются сильной любовью к спиртному, только 0,5% населения страны страдают такой зависимостью.