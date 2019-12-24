Учёный из Копенгагена обнаружил демона эпилепсии на табличке из Ассирии
Учёный из Университета Копенгагена во время изучения древней глиняной таблички из Ассирии нашел рисунок демона с рогами, хвостом и языком змеи, насылающего эпилепсию на людей. В табличке описывается, как бороться с заболеванием.
О своей находке ассириолог Троэльс Панк Арбелл рассказывает на сайте университета. Эксперт исследовал таблички, хранящиеся в Берлинском музее. Учёный выявил изображение, на которое раньше никто не обращал внимания. Оказывается, он смог обнаружить рисунок демона, насылающего на людей эпилепсию. Его изобразили с рогами, хвостом и языком змеи. Известно, что табличку обнаружили на территории нынешнего Ирака, где ранее нашли Ассирию. Ассирийцы поклонялись богу Ашуру. Запись на табличке сделана на диалектической смеси двух исчезнувшие языков - семитского и аккадского.
Надпись сделана клинописью, на которой можно обнаружить, что кое-какие символы означают целые слова или звуки. Ученые смогли выяснить, что жители Ассирии и Вавилона считали заболевания явлениями, которые могли быть насланы богом, демоном или с помощью колдовства. К сожалению, археологические свидетельства подобной практики отсутствуют по сей день. Однако найденное изображение даёт возможность исследователям подтвердить связь между рисунком демона и заболеванием, которое он насылает. В табличке описывается, как бороться с заболеванием.
О своей находке ассириолог Троэльс Панк Арбелл рассказывает на сайте университета. Эксперт исследовал таблички, хранящиеся в Берлинском музее. Учёный выявил изображение, на которое раньше никто не обращал внимания. Оказывается, он смог обнаружить рисунок демона, насылающего на людей эпилепсию. Его изобразили с рогами, хвостом и языком змеи. Известно, что табличку обнаружили на территории нынешнего Ирака, где ранее нашли Ассирию. Ассирийцы поклонялись богу Ашуру. Запись на табличке сделана на диалектической смеси двух исчезнувшие языков - семитского и аккадского.
Надпись сделана клинописью, на которой можно обнаружить, что кое-какие символы означают целые слова или звуки. Ученые смогли выяснить, что жители Ассирии и Вавилона считали заболевания явлениями, которые могли быть насланы богом, демоном или с помощью колдовства. К сожалению, археологические свидетельства подобной практики отсутствуют по сей день. Однако найденное изображение даёт возможность исследователям подтвердить связь между рисунком демона и заболеванием, которое он насылает. В табличке описывается, как бороться с заболеванием.