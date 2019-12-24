Матвиенко предложила бесплатно раздавать многодетным семьям квартиры





По мнению Матвиенко, у воспитывающих три и более ребенка пар должна быть возможность бесплатно получить жилплощадь или приобрести ее по минимальной ипотеке. Такая мера станет главной мотивацией для российских семей. Правительством уже назначены компенсации частей ипотеки за рождение третьего ребенка, если она была взята в сумме от 450 тыс. рублей.Спикер Совфеда при этом выделила, что до сих пор в регионах не улажены проблемы поддержки многодетных семей. Матвиенко убеждена, что молодым семьям необходимо знать, что государство осуществляют поддержку с покупкой жилья, поскольку это важный момент.