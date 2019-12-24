Российские астрофизики предложили новую теорию о "темной энергии"





Основным фокусом новой теории исследователей из Института физико-математических наук и информационных технологий стал эффект Казимира. По словам астрофизиков, недавние подсчеты позволят отказаться от сомнительных предположений о существовании темной материи и темной энергии. Речь идет о свойстве двух металлических пластин, которые притягиваются друг к другу в вакууме. Поскольку количество частиц в открытом пространстве чрезвычайно мало, подобный феномен не должен наблюдаться.Но вот квантовые теоретики сообщают о постоянно возникающей и пропадающей материи, которая обозначает границы пространства и создает притяжение между пластинами. В космосе можно отследить подобную ситуацию с одним существенным отличием: объекты стремительно отталкиваются, ускоряя расширение Вселенной. Российские ученые смогли создать иную модель, которая заменяет темную энергию границами пространства. Несмотря на его бесконечность, говорится о возможности некоей сложной топологии. Представленная теория может привнести компромисс в парадокс ускоренного расширения пространства и закона всемирного тяготения.