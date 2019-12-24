Эксперты рассказали о пользе и вреде живой елки в доме





Живая елка имеет сильное положительное воздействие на здоровье человека. Она выделяет соединения, обладающие антибактериальным, противомикробным и противовоспалительным действием. Запах живого дерева положительно влияет на работу нервной системы человека, снижая его нервозность и способствуя расслаблению. Также хвоя выделяет эфирные масла, поэтому она способна выступать в качестве профилактики простудных заболеваний.Еще одно интересное свойство живой елки – это влияние ее аромата на рецепторы, расположенные в носу. Запах дерева способствует выработке в организме эндорфинов, гормонов счастья. Именно поэтому оно на Новый год в прямом смысле может поднять настроение людей. Эксперты обратили внимание и на то, что елка способна приносить пользу и после окончания праздников. Ее иголки можно использовать для приготовления масок для волос и лица, а также средств против простуды.При этом важно знать, что живая елка может вызвать аллергическую реакцию. Это касается не только аллергиков, но даже и здоровых людей. Живое дерево выделяет споры, вызывающие разные симптомы. Также очень часто елки обрабатывают химикатами, и они могут начать испаряться.