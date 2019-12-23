В Сети рассекретили меню пассажиров поезда из Санкт-Петербурга в Крым





После открытия железнодорожного полотна через Керченский мост в Крым сразу же отправился поезд из Санкт-Петербурга. Пассажиры фирменной “Таврии” имеют возможность воспользоваться специальным меню, в котором предложены пять видов салатов из овощей и яиц, а также заправленные сметаной. Наиболее дорогим стало блюдо с семгой, помидорами и сыром “Российским”. Салат “Романо” готовят с добавлением маслин, оливкового масла и соевого соуса. Здесь можно полакомиться блинами с икрой, сгущенным молоком, сыром, медом и ветчиной. Из горячих блюд представлены борщ, солянка и куриный суп с лапшой.Пассажирам доступны также вторые блюда, а именно медальон из говядины, картофель и макароны. Отдельно имеются винегрет, щи из белокочанной капусты и овощи по-монастырски.