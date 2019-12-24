Названы основные причины варикозного расширения вен





Чаще всего от варикозного расширения вен страдают люди с избыточным весом, а также на это влияет генетика, возраст, беременность и гормональные изменения в организме. Доктор назвал несколько видов лечения, например, воздействие лазером, а также исправление с помощью инъекционной терапии. При легком расширении вен достаточно несколько сеансов лазера, которые помогут избавиться от сосудистых звездочек. В остальных случаях используется внедрение микрокатетера под анестезией, чтобы побороть недуг.Инъекции против варикоза являются приемлемой альтернативой хирургическому методу. Использующиеся препараты усиливают кровоток и разжижают кровь. Однако специалисты настаивают на необходимости консультации специалиста при выборе метода воздействия.