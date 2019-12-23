Медики назвали самую опасную для здоровья морскую рыбу





Группа, объединяющая сербских, российских и греческих ученых, недавно определила уровень ПХБ в морской рыбе. Эти химические соединения, попадающие в организм морских обитателей, способны накапливаться в теле человека, что может спровоцировать опасные заболевания, например, рак. В новом исследовании медики выяснили состав леща и лаврака, выловленных в Критском и Эгейском морях. Забор материала проводился в теплые месяцы 2017-2018 годов. Анализ показал, что количество ПХБ в этих видах рыбы не превышало допустимые нормы.Наибольшая концентрация вредных веществ выявлена в особях в период нереста, что объяснялось накоплением жира, в котором их содержится больше всего. Не советуют эксперты злоупотреблять голубым тунцом, филе акулы, рыбы-меч, поскольку в них накапливается ртуть.