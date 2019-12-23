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Медики назвали самую опасную для здоровья морскую рыбу

Медики выяснили, какая рыба несет наибольшую опасность для здоровья человека. Результаты проведенного исследования опубликованы в издании Food and Chemical Toxicology.

Группа, объединяющая сербских, российских и греческих ученых, недавно определила уровень ПХБ в морской рыбе. Эти химические соединения, попадающие в организм морских обитателей, способны накапливаться в теле человека, что может спровоцировать опасные заболевания, например, рак. В новом исследовании медики выяснили состав леща и лаврака, выловленных в Критском и Эгейском морях. Забор материала проводился в теплые месяцы 2017-2018 годов. Анализ показал, что количество ПХБ в этих видах рыбы не превышало допустимые нормы.

Наибольшая концентрация вредных веществ выявлена в особях в период нереста, что объяснялось накоплением жира, в котором их содержится больше всего. Не советуют эксперты злоупотреблять голубым тунцом, филе акулы, рыбы-меч, поскольку в них накапливается ртуть.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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