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Samsung представила «умный» шкаф AirDresser в России за 135 тысяч рублей

Компания Samsung привезла в Россию очередную новинку для «умного» дома – шкаф Samsung AirDresser. Он позволяет человеку ухаживать за своей одеждой, очищать ее от грязи, сушить после попадание под дождь или снег. Цена новинки – 135 тысяч рублей.
Samsung представила «умный» шкаф AirDresser в России за 135 тысяч рублей

Представили Samsung AirDresser еще на мероприятии IFA 2019, однако до рынка России «умный» шкаф добрался только сейчас. Устройство работает в 4 режимах: гигиеническая обработка, удаление пыли, разглаживание складок и устранение неприятного запаха. Все это происходит с помощью пара и специальных фильтров, соединяющих в себе одновременно воздух разной температуры.

По словам Samsung, «умный» шкаф пригодится людям, страдающим аллергией. Они смогут обрабатывать одежду без использования химчистки, причем делать это будут в домашних условиях и за короткий срок. Также новинка поможет тем, кто не хочет лишний раз стирать вещи после того, как они помялись или получили неприятный запах. Это позволит не только экономить порошок, но и продлить долговечность гардероба.

Еще одна особенность шкафа Samsung AirDresser – его полная интегрированность в систему «умного» дома SmartThings. Кроме того, новинка сможет отслеживать привычки владельца и будет давать ему советы по ухода за одеждой и предлагать индивидуальные режимы работы. Предзаказ на новинку в России стартует 23 декабря, а в продаже она появится 9 января. Точная цена – 134 тысячи 990 рублей.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:44

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