Ученые: Витамин D само по себе не предотвращает переломы





Специалисты обобщили 28 работ других ученых и пришли к выводу, что ни в одной из них не говориться о способности витамина D сделать кости крепче. Абсолютно все исследования констатируют, данный микроэлемент является лишь важной частью питания для людей, желающих избежать переломов, а не главной его составляющей.Для того, чтобы кости стали крепче, в рацион человека необходимо добавлять не только витамин D, но и кальций. Особенность первого состоит в том, что он улучшает усваивание второго, поэтому они отлично работают в команде. Именно кальций укрепляет кости людей и предотвращает последующие переломы. При этом, отмечают ученые, правильного рациона самого по себе тоже будет недостаточно.Чтобы после усвоения кальция с помощью витамина D кости становились крепче, человеку нужно еще и заниматься физическими упражнениями. Согласно исследованиям, люди, имеющие полноценное питание и регулярно занимающиеся спортом, значительно реже сталкиваются с переломами. Вероятность проблем с костями в таком случае снижается на 20%. Именно поэтому ученые посоветовали людям не концентрироваться на отдельных соединениях, а думать о комплексном и сбалансированном питании.