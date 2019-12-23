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Ученые: Витамин D само по себе не предотвращает переломы

Ученые рассказали о том, что люди переоценивают значимость витамина D для организма. Исследования говорят о том, что данный микроэлемент сам по себе не предотвращает переломы костей, для этого нужен как минимум кальций.
Ученые: Витамин D само по себе не предотвращает переломы

Специалисты обобщили 28 работ других ученых и пришли к выводу, что ни в одной из них не говориться о способности витамина D сделать кости крепче. Абсолютно все исследования констатируют, данный микроэлемент является лишь важной частью питания для людей, желающих избежать переломов, а не главной его составляющей.

Для того, чтобы кости стали крепче, в рацион человека необходимо добавлять не только витамин D, но и кальций. Особенность первого состоит в том, что он улучшает усваивание второго, поэтому они отлично работают в команде. Именно кальций укрепляет кости людей и предотвращает последующие переломы. При этом, отмечают ученые, правильного рациона самого по себе тоже будет недостаточно.

Чтобы после усвоения кальция с помощью витамина D кости становились крепче, человеку нужно еще и заниматься физическими упражнениями. Согласно исследованиям, люди, имеющие полноценное питание и регулярно занимающиеся спортом, значительно реже сталкиваются с переломами. Вероятность проблем с костями в таком случае снижается на 20%. Именно поэтому ученые посоветовали людям не концентрироваться на отдельных соединениях, а думать о комплексном и сбалансированном питании.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:39

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