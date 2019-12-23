Эксперты выяснили, что средний чек россиян в магазине упал на 7%
Уже третий год подряд банкиры отмечают повышение склонности к экономии среди россиян. Эксперты выяснили, что средний чек соотечественников за один поход в магазин упал на 7%.
Группа "Тинькофф" провела исследование среди своих клиентов, результаты которого показали снижение средней суммы, которую россияне тратили во время похода в магазин. Падение за 2019 год составило около 7%, что означает трату 518 рублей по сравнению с 585 рублями в 2017 году. Данные были собраны посредством изучения электронных чеков более 10 миллионов людей по банковским счетам в супермаркетах и несетевых магазинах. Подсчеты также велись с учетом прогнозов покупок за декабрь.
Экономисты называют основной причиной подобной ситуации смену потребительского подхода. Теперь соотечественники пытаются чаще приобретать товары, но на меньшую сумму. Это, в свою очередь, связано с повышением склонности к экономии на всей территории страны.
Наиболее скромным в текущем году выдался июнь, когда средний чек составил около 480 рублей. А вот декабрь можно с точностью назвать самым затратным месяцем из-за приближения праздников со средней суммой в 585 рублей, передает "ПолитЭксперт".
Группа "Тинькофф" провела исследование среди своих клиентов, результаты которого показали снижение средней суммы, которую россияне тратили во время похода в магазин. Падение за 2019 год составило около 7%, что означает трату 518 рублей по сравнению с 585 рублями в 2017 году. Данные были собраны посредством изучения электронных чеков более 10 миллионов людей по банковским счетам в супермаркетах и несетевых магазинах. Подсчеты также велись с учетом прогнозов покупок за декабрь.
Экономисты называют основной причиной подобной ситуации смену потребительского подхода. Теперь соотечественники пытаются чаще приобретать товары, но на меньшую сумму. Это, в свою очередь, связано с повышением склонности к экономии на всей территории страны.
Наиболее скромным в текущем году выдался июнь, когда средний чек составил около 480 рублей. А вот декабрь можно с точностью назвать самым затратным месяцем из-за приближения праздников со средней суммой в 585 рублей, передает "ПолитЭксперт".
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:52