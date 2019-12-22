Алла Пугачева назвала ведущую "Дом-2" Ольгу Бузову бездарностью





Ольга Бузова никогда не скрывала, что считает себя очень талантливой ведущей. Помимо этого, она не раз говорила, что намерена покорить сцену и стать чуть-ли не второй Примадонной. Артистка замахнулась не только на российскую, но и зарубежную публику. Однако сама Алла Борисовна так не считает и называет Бузову полной бездарностью. А в преддверии новогодних праздников Примадонна даже попросила своего хорошего товарища Игоря Крутого отказать Ольге Бузовой в записи "Голубого огонька".Теперь в социальных сетях говорят о том, что слова Пугачевой наверняка ранят Бузову. Стоит отметить, Алла Борисовна давно отдавала другой современной звезде свое предпочтение, а именно Светлане Лободе.Поддержали Аллу Пугачеву в ее умозаключениях и пользователи Сети. Они отметили, Ольга Бузова не способна исполнять серьезные вещи. Но были и те, кто предположил, что Алла Борисовна может завидовать молодости Ольги Бузовой, а также ее трудоспособности.