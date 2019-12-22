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Звезда "Дом-2" Александра Артемова наконец привела себя в порядок после родов

Фолловеры ликуют, ведь Александра Артемова смогла, наконец, привести себя в порядок после родов. К такому выводу они пришли после того, как увидели новый снимок девушки в Сети.
Звезда "Дом-2" Александра Артемова наконец привела себя в порядок после родов

Всем хорошо известно, как перед родами Александра Артемова волновалась, что перестала быть похожа на себя прежнюю. Тогда, она жаловалась, что не может не только надеть свою одежду, но и даже обуть обувь. Однако после того, как ее дочь появилась на свет, Александра Артемова говорила, в форму ей возвращаться достаточно легко. Она даже размещала в социальных сетях снимки, где демонстрировала публике свой плоский живот.

Так не казалось поклонникам Александры. Они отмечали, она буквально распухла. Но теперь ее супруг Евгений Кузин разместил в Сети снимок Александры Артемовой, и поклонники узнали в нем ее прежнюю. Щеки у Александры все-таки пропали, а нос и губы приняли дородовую форму. Тем не менее, пользователи Сети уверены, до отличного результата пока все еще далеко.

Некоторые даже отметили, возможно, снимок, который опубликовал Евгений Кузин, вообще сделан до беременности.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:46

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