Живого краба вытащили из уха туриста, отдыхавшего в ОАЭ





День на пляже может означать воплощение мечты для одних людей и ряд неудачных событий для других. Последнее случилось с 38-летним мужчиной, которому пришлось пройти операцию во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Турист отправился на пляж с парой своих друзей, планируя позагорать, и через некоторое время почувствовал дискомфорт в правом ухе, но не мог выяснить его причину. Час спустя он сообщил близким о сильной боли, источник которой не обнаружили в ушной раковине. Больного немедленно отправили в ближайшую больницу, где врачи определили причину такого состояния. Оториноларинголог рассказал, что в ухо пациента забрался детеныш краба, и к тому моменту, когда ушной канал распух, он уже плотно застрял в нем. С помощью эндоскопической процедуры ракообразное было извлечено живым. Пациент еще некоторое время пролежал в госпитале, однако его здоровью уже ничего не угрожает.Врачи напоминают, что всегда есть опасность попадания посторонних предметов в организм человека через уши, нос или рот во время купания в море или даже отдыха на пляже. Не следует пытаться удалить эти объекты самостоятельно, вместо этого нужно срочно обратиться в медицинское учреждение. Любые попытки удалить застрявшие элементы могут вызвать различные осложнения, такие как кровотечение и повреждение органов.