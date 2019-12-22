"Роман душ": Никита Джигурда раскрыл характер отношений с Волочковой





Недавнее интервью Никиты Джигурды с российским изданием пролило свет на личную жизнь артиста. По словам Джигурды, любые его совместные фотографии с какими-либо знаменитыми женщинами становятся причиной разнообразных слухов. В качестве примера шоумен привел распространявшиеся сплетни о его предполагаемой интимной жизни с Анастасией Волочковой. Сам актер опроверг подобную информацию, называя отношения с балериной "романом душ".Предположения появились после публикации снимка в соцсети Instagram, где запечатлены Волочкова и Джигурда во время посещения цирка братьев Запашных. Фанаты принялись теоретизировать о возможном разрыве Анисиной с российско-украинским артистом после многих лет совместной жизни. Сам Джигурда, напротив, утверждает об исключительности отношений с супругой, которые не позволяют ему иметь связь с другими женщинами.