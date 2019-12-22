«Это ложь»: Жена Николая Добрынина Екатерина Комиссарова прокомментировала слухи об уходе мужа из «Сватов»





Некоторые российские издания сообщали о предполагаемом ухудшении отношений Николая Добрынина с создателями сериала «Сваты». Причиной этого якобы стали насмешки и издевательства над персонажем актера. Подобные сплетни опровергла супруга артиста Екатерина Комиссарова. По её словам, многие СМИ пишут ложную информацию, которая также легко воспринимается общественностью. Жена кинозвезды сообщает, что её возлюбленный продолжит работу над седьмым сезоном сериала, несмотря на заявления недоброжелателей.Резкая реакция фанатов сериала «Сваты», которая выразилась в критике актеров в социальных сетях, была вызвана также уходом Анатолия Васильева, который исполнил роль Ковалева. Он тоже называл главной причиной отказа от съемок невозможность работать с Федором Добронравовым, поэтому логичным оказались предположения поклонников о возможности расторжения контракта Добрыниным из-за последующих конфликтов. Что касается выхода новых эпизодов любимой в России комедии, то его следует ожидать в середине 2020 года.