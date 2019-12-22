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Ученые назвали главные научные открытия 2019 года

Завершающийся 2019-й отметился большим количеством научных открытий, которые главным образом касались физики и астрономии. Ученые назвали основные события в мире науки за текущий год.

Одним из самых больших прорывов в астрофизике за последние несколько лет можно назвать получение первого в истории изображения черной дыры. Сотрудники Европейской южной обсерватории смогли запечатлеть тени сверхмассивного космического объекта в галактике М87, позволяющие более детально изучить аккреционные диски и релятивистские струи. Другим важным открытием 2019 года стало обнаружение распада атома ксенона-124, что является редчайшим явлением во Вселенной, поскольку происходит чрезвычайно медленно.

Хотя немаловажными стали обнаружения первой межзвездной кометы C/2019 Q4 и метана на Марсе, интерес также представляли новые технологии. Создание первого прототипа квантового компьютера Sycamore является неожиданным событием в мире науке. Компания Google представила передовой Sycamore, который способен выполнять задачи, обычно занимающие около двух с половиной лет - всего за 200 секунд. Наконец, мировую общественность удивило создание химеры обезьяны и свиньи, которая сочетала в себе ДНК разных видов. Из восьми особей выжили только двое, что также стало причиной обширной критики китайских генетиков со стороны научного сообщества.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:17

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