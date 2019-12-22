Эксперты назвали 10 главных ошибок в питании современного человека





По мнению экспертов, первой ошибкой является употребление человеком пищи в большем количестве, чем нужно организму. Из-за постоянного превышения необходимой суточной нормы калорийности происходит увеличение веса. Второй ошибкой является наличие в рационе трансжиров, которые присутствуют в маргарине, выпечке и других продуктах. Множество людей недополучают с едой необходимых витаминов, белков, клетчатки, поэтому, по мнению диетологов, нужно питаться разнообразно, и обязательно включать в рацион свежие овощи и фрукты, а также мясо и рыбу. Четвертой ошибкой является недостаточное употребление чистой воды.Эксперты также отметили, что нерегулярное питание, а также неправильное приготовление пищи приводят к нагрузке на пищеварительную систему. По их мнению, нужно питаться каждый день в одно и то же время, а продукты нужно не жарить, а варить, готовить на пару или запекать.Также к распространенным упущениям относятся злоупотребление сладким, отсутствие осознанности в питании и неумение сдерживаться от вредной пищи. Десятой ошибкой является употребление еды не в соответствии с возрастом.