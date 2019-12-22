В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров





С 2016 года соответствующие выплаты проходят индексацию только после увольнения, а в 2020 году эта сумма составит 93 рубля. По словам Дроздова, для расчета принимается количество накопленных ИПК и их актуальная стоимость. Проведенная индексация не отменяется с возобновлением трудовой деятельности. Однако эксперты предупреждают о незаконности увеличения пенсии таким путем при нелегальной работе. Представитель отечественного Союза пенсионеров Людмила Пискунова отметила, при получении индексации пенсии человек не имеет права работать неофициально и не платить налоги, поскольку это незаконно и грозит штрафом.Сообщается, что работающий нелегально пенсионер, получающий индексацию, может подвернуться перерасчету пенсии и привлечению к уголовной ответственности.