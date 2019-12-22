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Ученые объяснили, почему современные люди выглядят моложе своих родителей в 30 лет

Ученые рассказали о том, почему современные люди медленнее стареют и в 30 лет выглядят моложе своих родителей в том же возрасте. Специалисты объяснили, какие факторы влияют на внешний вид человека.
Ученые объяснили, почему современные люди выглядят моложе своих родителей в 30 лет

По словам ученых, биологическое старение замедляется. Еще 200 лет назад в 50 лет человек считался стариком, теперь же такой возраст является расцветом сил. Именно поэтому каждое следующее поколение стареет медленнее предыдущего. Специалисты считают это объективным процессом. Подобная тенденция связана с изменением образа жизни, к чему можно отнести много факторов.

Первый и главный из них – это снижение популярности сигарет. Еще в 2010 году каждый четвертый молодой человек до 24 лет имел эту вредную привычку, а уже в 2017-м 70% опрошенных заявили, что никогда не испытывали тяги к курению и не пробовали его. Следующий фактор – отказ женщин от рождения детей в молодости. Беременность сильно сказывается на организме, поэтому после нее он начинает стареть быстрее обычного. Именно поэтому современные женщины нередко даже в 35 лет выглядят крайне молодо.

Следующий важный фактор, из-за которого современные люди выглядят моложе родителей в 30 лет – это упрощение жизни. Теперь человеку нужно тратить меньше сил и времени на ведение домашнего хозяйства. Еще один похожий фактор – отказ от вредной и физически утомляющей работы. Современные люди все чаще трудятся в офисе и не перегружают свой организм.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:22

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