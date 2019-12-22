Учёные: Из морской воды можно добывать электричество
Ученые из Университета Дикина в Австралии и Мичиганского университета в США спроектировали стойкую мембрану, которая способна долгое время пребывать в морской воде. С помощью этого изобретения можно добывать электричество.
Возможность добычи электрической энергии из морской воды предполагалась многими учеными, однако до этого времени никому не удавалось ее реализовать на практике. Изобретенная исследователями мембрана, может долгое время пребывать в морской воде. Эксперты применили арамидные нановолокна и смогли создать стойкий и в то же время пластичный материал. Спроектированная мембрана прошла испытания в разных условиях в течение 200 часов. Электричество можно добыть с помощью осмоса, который является процессом одностороннего проникновения молекул растворителя через полупроницаемую мембрану. Частицы направляются в сторону, в которой растворенное вещество находится в большей концентрации.
Ученые утверждают, что энергию можно получить двумя способами. Первый заключается в создании давления на одну сторону при движении воды через мембрану. Это давление можно превратить в энергию. Вторым способом, по словам ученых, является движение ионов через мембрану, при котором можно извлечь электрическую энергию. Последний можно использовать в местах встречи морской воды с речной.
Возможность добычи электрической энергии из морской воды предполагалась многими учеными, однако до этого времени никому не удавалось ее реализовать на практике. Изобретенная исследователями мембрана, может долгое время пребывать в морской воде. Эксперты применили арамидные нановолокна и смогли создать стойкий и в то же время пластичный материал. Спроектированная мембрана прошла испытания в разных условиях в течение 200 часов. Электричество можно добыть с помощью осмоса, который является процессом одностороннего проникновения молекул растворителя через полупроницаемую мембрану. Частицы направляются в сторону, в которой растворенное вещество находится в большей концентрации.
Ученые утверждают, что энергию можно получить двумя способами. Первый заключается в создании давления на одну сторону при движении воды через мембрану. Это давление можно превратить в энергию. Вторым способом, по словам ученых, является движение ионов через мембрану, при котором можно извлечь электрическую энергию. Последний можно использовать в местах встречи морской воды с речной.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:57