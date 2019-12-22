Ученые озвучили эффективные способы борьбы с новогодним стрессом





Многие люди в предновогоднюю пору решают массу незаконченных дел одновременно, что приводит к стрессу. Психологи советуют научиться наблюдать за событиями будто со стороны, чтобы снять напряжение. Незаменимыми в таком случае окажутся виды медитации, не требующие подготовки. Для успокоения нервной системы можно использовать дыхательные практики, а также включить расслабляющую музыку и зажечь свечи.Эксперты советуют петь дома, что поможет снизить утомляемость и придерживаться хорошего настроения. Чтобы успевать все запланированное, важно создавать список дел по вечерам, а потом уходить на отдых.