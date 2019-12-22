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Ученые: Физически активные мужчины чаще испытают положительные эмоции

Ученые впервые доказали, что у физически активных мужчин чаще возникают положительные эмоции. Недавнее исследование было проведено сотрудниками Университета Ювяскюля в Финляндии, а его результаты опубликованы в научном издании Journal of Research in Personality.

Медики давно заметили связь темперамента с уровнем физической активности, что особенно заметно в среднем возрасте. Мужчины, склонные жаловаться на разочарование или другие отрицательные эмоции, нередко не отличаются физической активностью. В рамках исследования выяснилось, что и чувствительные к окружающей среде женщины чаще занимались спортом в свободное время. Помимо связи темперамента и спорта ученые приняли во внимание взаимодействие личных качеств и физической активности, которые являются различными у представителей разных полов.

Ученые подчеркивают, темперамент формируется с учетом набора склонностей и индивидуального опыта, например, воспитания. Сформированные черты личности человека являются одним из ключевых качеств, которые влияют на физическую активность во взрослом возрасте.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:31

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