Ученые: Физически активные мужчины чаще испытают положительные эмоции





Медики давно заметили связь темперамента с уровнем физической активности, что особенно заметно в среднем возрасте. Мужчины, склонные жаловаться на разочарование или другие отрицательные эмоции, нередко не отличаются физической активностью. В рамках исследования выяснилось, что и чувствительные к окружающей среде женщины чаще занимались спортом в свободное время. Помимо связи темперамента и спорта ученые приняли во внимание взаимодействие личных качеств и физической активности, которые являются различными у представителей разных полов.Ученые подчеркивают, темперамент формируется с учетом набора склонностей и индивидуального опыта, например, воспитания. Сформированные черты личности человека являются одним из ключевых качеств, которые влияют на физическую активность во взрослом возрасте.