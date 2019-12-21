Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд





«Без сомнений, наиболее ординарной версией пропадания звезд считается природный феномен, такой как чрезвычайно активные красные карлики или неудавшиеся сверхновые, то есть звезды, которые коллапсируют в черную дыру, избегая стадии мощной вспышки. Но мы обнаружили большое количество отклонений, которые позволяют положиться на известные нам процессы. Может быть, данные «звезды» предполагают собой сооружения технологически сформированных цивилизаций», - цитируют эксперты.Программа под наименованием "VASCO" началась в 2017 году. Ее целью считается отслеживание объектов, которые неожиданно пропадают или возникают на небе. В заключительном изучении астрологи сопоставляли список Военно-морской обсерватории Соединенных Штатов Америки USNO-B1.0, помеченный 1950-ми годами и включающий около млрд объектов (звезд и галактик), с нынешними набором сведений, включая выход «Pan-STARRS1 DR1», изданный 3 года назад. В общей сложности эксперты обнаружили 150 тыс. недостающих в нынешних каталогах звезд, из каковых зрительно исследовали 24 тыс.. Большинство из них, согласно теории ученых, считаются разными артефактами на астрономических фотопластинках, не связанными с астрофизическими объектами. Но приблизительно 100 экземпляров, которые заметны только на давней съемке, не получилось растолковать дефектами техники.«Мы перепроверяли сведения и изъяли все возможные варианты, такие как астероиды и звезды-беглянки», - фиксируют астрономы.Могут ли «исчезнувшие» являться галактическими суднами, величиной с Луной, какие существенно отошли от собственного месторасположения, задумываются эксперты. Такое мнение, они считают крайне спорным, тем не менее оно непосредственно связано с лихорадочно обговариваемым Парадоксом Ферми.