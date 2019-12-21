Медики назвали 13 указывающих на рак легких симптомов





Информация о ранних симптомах онкологического заболевания позволяет вовремя провести диагностику и в некоторых ситуациях спасти человеку жизнь. Это же относится к раку легких. Как следует из мировой статистики, количество случаев, когда новообразование появляется в органе совершенно здорового и даже некурящего человека неуклонно растет. Если раньше считалось, что рак легких в первую очередь провоцирует курение, то теперь в список угрожающих факторов попали различные летучие соединения косметики, моющих средств, дезодорантов, стройматериалов и даже продуктов питания. Причем чаще онкология поражает некурящих дам, нежели некурящих мужчин. В России это заболевание входит в список наиболее распространенных.О зарождающемся новообразовании могут указывать проблемы, когда человек встает из сидячего положения. Если в организме есть опухоль, сделать это намного сложнее. Беспокойство должны вызывать сложности с балансировкой и устойчивостью. Чтобы не допустить развития онкологии британские медики назвали 13 сигналов, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.В список попали длительные кашель, мокроты с кровью, одышка, потеря аппетита, боли в плече и груди, усталость, стремительная потеря веса, хриплый голос, дискомфорт под ребрами, затрудненное глотание, отечность шеи, изменение формы пальцев и ногтей, а также отек лица.