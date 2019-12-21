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Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди пожаловалась, что ее лицо испортила сыпь на Таиланде

Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди отправилась на праздники в Таиланд, однако отдых блондинки оказался испорчен неизвестной сыпью, появившейся на лице. Блондинка пожаловалась в микроблоге в Instagram, что больше всего прыщиков появилось над губой и на лбу.
Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди пожаловалась, что ее лицо испортила сыпь на Таиланде

Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди в своем микроблоге в Instagram показала на снимке лицо крупным планом, чтобы продемонстрировать, что она не врет, и ее отдых оказался действительно испорчен. Дело в том, что после прилета в Таиланд блондинка заметила странную сыпь на своем лице, происхождение которой пока не смогла понять. Блондинка отметила, прыщиками больше всего покрыт лоб, и они появились над верхней губой.

Лиза Триандафилили отметила, она подозревает, что это аллергия на косметический препарат, однако гель рассасывать ей будут только в Москве. Блондинка очень расстроена, поскольку выглядит сейчас, как "дама на игле". Не так давно звезду постигла еще одна неудача - у нее начали сильно портиться волосы, блондинка уже сняла наращенные локоны и собралась отрастить свои. Испортили волосы покраска и применение разных косметических средств.

Лиза Триандафилиди отмечает, ей многие пишут о том, что цвет корней отличается от основного оттенка, что ей не идет. Однако девушке еще долго предстоит ждать, ведь она всерьез намерена отрастить и восстановить свои локоны.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:20

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