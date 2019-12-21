Кирилл Андреев после расставания со звездой "Дома-2" Нелли Ермолаевой отдыхает в Амстердаме в компании друзей





Как оказалось, в столицу Голландии бизнесмен отправился в компании певицы Пелагеи и ее мужа Ивана Телегина. Супружеская пара вместе с ресторатором предстали на снимках из ресторана. Кирилл Андреев отметил, к нему на отдыхе присоединились друзья. Совместные снимки также появились в микроблоге Ивана Телегина.Нелли Ермолаева, тем временем, публикует в микроблоге в Instagram депрессивные снимки и показывает, что ей явно плохо. О том, что муж проводит время за границей, звезде проекта "Дом-2" поспешили рассказать поклонники распавшейся пары. На снимках Кирилл Андреев выглядит счастливым и радостным, несмотря на разрыв.Тем не менее, многие фолловеры поспешили написать, что мужчина не должен показывать собственную боль публично, тогда как нашлись и те, кто посчитал, что развлекаться бизнесмен начал слишком рано.