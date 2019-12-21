Эксперты составили ТОП средств для борьбы с похмельем
Эксперты представили ТОП средств, которые помогают преодолеть похмелье. Соответствующее состояние сопровождается множеством неприятных симптомов, включая головную боль, повышенную раздражительность, а также тошноту.
Снизить степень неприятного влияния на состояние организма можно благодаря предварительной подготовке желудка к приёму спиртного. Речь идёт об употреблении жирной пищи, которая покроет стенки органа и будет противодействовать быстрому поглощению алкоголя. В течение нескольких минут до распития спиртного хорошим решением станет употребление сырого яйца. Вместе с алкоголем оно сформирует массу, которая начнет впитываться организмом на протяжении более долгого времени.
Физическая нагрузка оказывает положительно воздействие на организм, помогая уменьшить вред спиртного. В случае, когда похмелье всё же появилось, хорошим решением станет употребление тёплого молока. Другим хорошим помощником в борьбе с неприятными симптомами является кофе, томатный сок, а также крепкий чай. Важно помнить о повышенном употреблении чистой воды, которая помогает выводить из организма вредные вещества, приводит слова фудблогера Романа Морозова "Слово и Дело".
Снизить степень неприятного влияния на состояние организма можно благодаря предварительной подготовке желудка к приёму спиртного. Речь идёт об употреблении жирной пищи, которая покроет стенки органа и будет противодействовать быстрому поглощению алкоголя. В течение нескольких минут до распития спиртного хорошим решением станет употребление сырого яйца. Вместе с алкоголем оно сформирует массу, которая начнет впитываться организмом на протяжении более долгого времени.
Физическая нагрузка оказывает положительно воздействие на организм, помогая уменьшить вред спиртного. В случае, когда похмелье всё же появилось, хорошим решением станет употребление тёплого молока. Другим хорошим помощником в борьбе с неприятными симптомами является кофе, томатный сок, а также крепкий чай. Важно помнить о повышенном употреблении чистой воды, которая помогает выводить из организма вредные вещества, приводит слова фудблогера Романа Морозова "Слово и Дело".
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:26