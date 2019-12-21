«Я просто гениальный артист»: Никита Джигурда объяснил, зачем прикидывается юродивым





С таким заявлением знаменитость выступил в ответ на обвинения в свой адрес, в которых высказывались предположения о том, что он употребляет запрещенные препараты. По словам актера, он никогда в жизни не употреблял наркотики. Также Джигурда рассказал о причинах своего эпатажного поведения на публике. Звезда напомнил, что он закончил Щукинское училище. «Нас учили, что не нужно бояться быть смешным. Я иногда надеваю маску юродивого, чтобы привлечь внимание», - подчеркнул он.Как сообщает портал «Дни.ру», актер также встал на защиту своего коллеги Алексея Панина. Он уверен, что звезду «Жмурок» преднамеренно хотели скомпрометировать, поэтому в Сети и были опубликованы вызывающие ролики с его участием. Однако, подчеркивает Никита Джигурда, если хорошо присмотреться, на этих роликах можно заметить компьютерную графику.