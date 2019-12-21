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Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего стола для россиян

Специалисты федеральной службы Росстат подсчитали среднюю стоимость новогоднего стола для россиян в нынешнем сезоне. Как оказалось, среднестатистический житель страны при встрече нового 2020 года может заплатить за такое удовольствие 6430 рублей.

За прошедший год, отмечают в ведомстве, стоимость новогоднего застолья увеличилась для граждан страны на 2,74%. В то же время, самый большой рост цен отмечается в сырах – 11,17%, сливочном масле – 10,36% и апельсинах – 10,87%. Зато на 4,97% подешевела красная икра, еще на 8,96% дешевле стели свежие огурцы. В статистической службе также подчеркивают, что самым дорогим новогодний стол окажется для жителей Чукотки, где за него придется заплатить 9530 рублей, что примерно в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. А вот дешевле всего торжественное застолье обойдется жителям Ингушетии – всего 3500 рублей.

Что же касается жителей российской столицы, то они потратят на новогодний стол в среднем 7933 рублей, что на 2,28% дороже цен минувшего года. Чуть дешевле это удовольствие обойдется жителям Петербурга – 7060 рублей с удорожанием в 1,63% в сравнении с минувшим годом. В Крыму на "праздник живота" к новому году придется выложить в среднем в 6820 рублей.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:21

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