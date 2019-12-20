Перечислены пять бюджетных продуктов для похудения





Одним из самых эффективных диетических продуктов является куриное яйцо. Оно богато белком, витаминами и жирными кислотами, а благодаря быстрому утолению голода яйца часто едят на завтрак. Другим популярным утренним блюдом является овсяная каша. Благодаря большому количеству клетчатки и долгих углеводов после ее употребления человек продолжительное время ощущает чувство сытости. Похожими свойствами обладает гречневая крупа. Иногда в борьбе с лишним весом люди прибегают к так называемой «гречневой диете», но придерживаться ее рекомендуют ограниченное время.Среди овощей и фруктов отметились капуста и яблоки. Первая является ингредиентом для множества популярных блюд. Кроме того, что она помогает бороться с лишним весом, ее защитные свойства препятствуют развитию онкологических заболеваний. В свою очередь яблоко богато пектином — веществом, очищающим кишечник от токсинов. После употребления яблок у человека не только снижается вес, но и улучшается самочувствие, а кожа становится чище.