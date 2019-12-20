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Эксперты оценили российский рынок страхования жизни

Объем российского рынка страхования жизни в наступающем году сохранится на уровне нынешнего года и составит примерно 400 миллиардов рублей. Такие данные приводятся в отчете специалистов агентства «Эксперт РА», которые провели оценку объемов отечественного рынка.
Эксперты оценили российский рынок страхования жизни

Как отмечают авторы доклада, внедрение новых стандартов продаж, целью которого была борьба с навязыванием услуг, существенно повысило уровень информированности клиентов страховых компаний при оформлении полисов, однако это замедлило и темпы роста данного сегмента страхового рынка. Впрочем, уже в следующем году уровень влияния новых стандартов может снизиться, что спровоцирует замедление сокращения страховых премий.

Вместе с существенным замедлением темпов прироста объемов выданных розничных кредитов специалисты также отмечают и снижение прироста страховых премий при страховании жизни заемщиков. Так, за первые три квартала 2018 года этот показатель достигал 42%, а за тот же период текущего года составил всего чуть более 12%. Также аналитики обращают внимание на тот факт, что рынок впервые демонстрирует отрицательную динамику за последние 10 лет. Впервые подобное фиксировалось в годы глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

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Экономика / Горячие новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:53

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