Эксперты оценили российский рынок страхования жизни





Как отмечают авторы доклада, внедрение новых стандартов продаж, целью которого была борьба с навязыванием услуг, существенно повысило уровень информированности клиентов страховых компаний при оформлении полисов, однако это замедлило и темпы роста данного сегмента страхового рынка. Впрочем, уже в следующем году уровень влияния новых стандартов может снизиться, что спровоцирует замедление сокращения страховых премий.Вместе с существенным замедлением темпов прироста объемов выданных розничных кредитов специалисты также отмечают и снижение прироста страховых премий при страховании жизни заемщиков. Так, за первые три квартала 2018 года этот показатель достигал 42%, а за тот же период текущего года составил всего чуть более 12%. Также аналитики обращают внимание на тот факт, что рынок впервые демонстрирует отрицательную динамику за последние 10 лет. Впервые подобное фиксировалось в годы глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.