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Vivo развернула распродажу со скидками до 50% на смартфоны

Компания Vivo объявила о запуске новогодней распродажи с уникальными предложениями на самые популярные свои смартфоны. Так, начиная с минувшего вторника вплоть до 13 января, компания предложит покупателям ряд устройств с ощутимым дисконтом.
Vivo развернула распродажу со скидками до 50% на смартфоны

К примеру, модель Vivo V17 Neo в рамках этой акции доступна по цене в 17 990 рублей вместо прежних 19 990 рублей. И пусть скидка в этом случае составляет всего 2000 рублей, зато покупка данной модели позволяет сэкономить половину цены от другого устройства – в нагрузку предлагается бюджетник Vivo Y91C с ценником в 3 495 рублей вместо прежних 6 990 рублей. Сообщается, что новогодняя акция действует во всех официальных центрах продаж продукции бренда, а при покупки смартфона Vivo V17 Neo в официальном онлайн-магазине производителя, в подарок предлагается еще и смарт-браслет.

Наконец, в тот же период будет действовать акция при покупке флагманского смартфона Vivo V17, в подарок к которому производитель предлагает смартфон Vivo Y91C1.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:21

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