Vivo развернула распродажу со скидками до 50% на смартфоны





К примеру, модель Vivo V17 Neo в рамках этой акции доступна по цене в 17 990 рублей вместо прежних 19 990 рублей. И пусть скидка в этом случае составляет всего 2000 рублей, зато покупка данной модели позволяет сэкономить половину цены от другого устройства – в нагрузку предлагается бюджетник Vivo Y91C с ценником в 3 495 рублей вместо прежних 6 990 рублей. Сообщается, что новогодняя акция действует во всех официальных центрах продаж продукции бренда, а при покупки смартфона Vivo V17 Neo в официальном онлайн-магазине производителя, в подарок предлагается еще и смарт-браслет.Наконец, в тот же период будет действовать акция при покупке флагманского смартфона Vivo V17, в подарок к которому производитель предлагает смартфон Vivo Y91C1.