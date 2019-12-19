Глава Республики Коми принял принял окончательное решение против строительства полигона с отходами





Глава Республики Коми, Гапликов Сергей Анатольевич, обнародовал, что строительство ПЗРО в Республике Коми производиться не будет.Вопрос полигона опасных отходов в Республике Коми закрыт «раз и навсегда», подчеркнул Глава Коми Сергей Анатольевич. Глава региона намерен лично возглавить группу по реабилитации, загрязненных радиацией, участков земли."Вопрос возможного создания в г.Ухте и где-либо ещё в республике «ядерного могильника» окончательно закрыт"- сообщил в социальных сетях, глава Республики Коми, Сергей Гапликов.«Рабочая группа займется разработкой плана реабилитации участков, путем консервации их на местах нахождения, без строительства нового объекта. Все решения будут приниматься исключительно в рамках рабочей группы в диалоге с жителями.Ещё раз, повторюсь. Ни в Ухте, ни в других районах республики полигоны по захоронению радиоактивных отходов строить не позволю. Этот вопрос, закрыт раз и навсегда», – отметил Глава Республики Коми Гапликов С.А.Вопрос, касающийся, крайне опасного мусора, в целях создания благоприятной экологической ситуации в Республике Коми, решается.Ранее планировалось строительство, около поселков Шудаяг, Водный и Ярега ,полигона по захоронению радиоактивных отходов, на месте действовавшего с 1931 по 1956 годы, завода по производству радия, о чем впервые стало известно в 2013 году. После череды недовольства населения, бывшее руководство региона заявило, об отсутствии планов по строительству «могильника», что не окончательно убедило граждан региона.Жители Ухты представили более 5 тыс. подписей, против строительства полигона. и 7 октября, передали их главе Республики Коми, Сергею Гапликову.Среди путей решения проблемы, которые были предложены общественниками, главе исполнительной власти, были варианты реабилитации экологически неблагополучных территорий, ликвидация накопленного экологического ущерба, без строительства нового объекта - путем консервации отходов, на месте их расположения, либо создания ограждения, с установкой предупредительных знаков, ввиду их низкой активности.Как подчеркнул Сергей Гапликов, наиболее эффективный и безопасный для жителей региона вариант реабилитации участков земли, будет определен рабочей группой, на основании оценок экспертов и консультаций с общественниками