Эксперты: Доллар упадет до уровня лета 2018 года





По мнению опытных финансистов, пара доллар/рубль уже в третий раз торгуется возле отметки 62 рубля 50 копеек, что можно считать минимальным показателем с лета минувшего года. При этом отмечается, что активность игроков на торгах в минувшую среду была стандартной, низкой оставалась и волатильность основных валютных пар. Как утверждают эксперты, очередное укрепление российского рубля связано с наличием свободной ликвидности, а также с повышением спроса на финансовые инструменты именно в национальной валюте на внутреннем рынке страны.Эксперты также ожидают сегодняшней публикации данных по обращениям за пособиями в США и продажам недвижимости, что может оказать дополнительное давление на доллар. Кроме того, в этот же день должны пройти аукционы по казначейским бумагам, наконец, определенное влияние на доллар оказывает и нарастающий в стране политический кризис, связанный с возможным импичментом президента Дональда Трампа.