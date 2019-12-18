Ученые рассказали о продуктах, которые полезно употреблять при гипертонии
Ученые из Университета Торонто изучили данные исследований об особенностях питания людей, страдающих гипертонией. Они сделали вывод, что при высоком кровяном давлении необходимо употреблять цельнозерновые продукты, нежирные йогурты и натуральные соки.
Известные раннее исследования доказали негативное влияние на гипертоников употребления ими сладких напитков, так как они способны повысить давление на 10%. Ученые из Канады оценили влияние на показатели давления других пищевых источников сахара и фруктозы. Для этого они провели 26 исследований, в которых поучаствовали почти 1 млн добровольцев. По результатам их питания ученые установили, что свежие сладкие фрукты, а также натуральный сок из них никак не способствуют повышению давления. Также гипертоникам следует употреблять цельнозерновые каши и нежирные йогурты. По мнению ученых, эти продукты даже могут защитить от гипертонии.
Полученные данные, по словам исследователей, помогут людям, страдающим от повышенного артериального давления, правильно составить свой рацион.
Известные раннее исследования доказали негативное влияние на гипертоников употребления ими сладких напитков, так как они способны повысить давление на 10%. Ученые из Канады оценили влияние на показатели давления других пищевых источников сахара и фруктозы. Для этого они провели 26 исследований, в которых поучаствовали почти 1 млн добровольцев. По результатам их питания ученые установили, что свежие сладкие фрукты, а также натуральный сок из них никак не способствуют повышению давления. Также гипертоникам следует употреблять цельнозерновые каши и нежирные йогурты. По мнению ученых, эти продукты даже могут защитить от гипертонии.
Полученные данные, по словам исследователей, помогут людям, страдающим от повышенного артериального давления, правильно составить свой рацион.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:59