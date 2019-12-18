Ученые рассказали о продуктах, которые полезно употреблять при гипертонии





Известные раннее исследования доказали негативное влияние на гипертоников употребления ими сладких напитков, так как они способны повысить давление на 10%. Ученые из Канады оценили влияние на показатели давления других пищевых источников сахара и фруктозы. Для этого они провели 26 исследований, в которых поучаствовали почти 1 млн добровольцев. По результатам их питания ученые установили, что свежие сладкие фрукты, а также натуральный сок из них никак не способствуют повышению давления. Также гипертоникам следует употреблять цельнозерновые каши и нежирные йогурты. По мнению ученых, эти продукты даже могут защитить от гипертонии.Полученные данные, по словам исследователей, помогут людям, страдающим от повышенного артериального давления, правильно составить свой рацион.