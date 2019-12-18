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В небе над Черным морем на видео сняли загадочный светящийся НЛО

В небе над Черным морем очевидцы заметили загадочный светящийся объект круглой формы. Уфолог Скотт Уоринг прокомментировал опубликованное в YouTube видео с участием предполагаемого НЛО.

На недавно опубликованном ролике запечатлен НЛО с отверстием в центре. Сам аппарат выглядит на записи пульсирующим и излучающим свет “пятном”. Уфолог подчеркнул, что над Черным морем все чаще фиксируются случаи появления аппаратов инопланетян, в частности, плоских дисков. Некоторые очевидцы сообщали о наличии пилотов на этих “кораблях”.

Скотт Уоринг считает, что в Черном море есть подводная инопланетная база. По мнению уфолога, недавно увиденный аппарат ожидал, пока стекает вода, чтобы покинуть пределы атмосферы. Специалист предположил, что “прыжок” со скоростью света мог привести к образованию корки льда.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:17

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