В небе над Черным морем на видео сняли загадочный светящийся НЛО





На недавно опубликованном ролике запечатлен НЛО с отверстием в центре. Сам аппарат выглядит на записи пульсирующим и излучающим свет “пятном”. Уфолог подчеркнул, что над Черным морем все чаще фиксируются случаи появления аппаратов инопланетян, в частности, плоских дисков. Некоторые очевидцы сообщали о наличии пилотов на этих “кораблях”.Скотт Уоринг считает, что в Черном море есть подводная инопланетная база. По мнению уфолога, недавно увиденный аппарат ожидал, пока стекает вода, чтобы покинуть пределы атмосферы. Специалист предположил, что “прыжок” со скоростью света мог привести к образованию корки льда.