Инженеры нашли способ управлять «умной» колонкой с помощью ультразвуковых волн





Важные исследования в этой области проводятся специалистами с целью исправления всех неточностей и неполадок в «умной» технике. После чего можно будет обновить программное обеспечение и не переживать о мелких проблемах. Инженеры из Университета Васэда создали проект устройства, который позволит излучать ультразвуковые волны с заранее установленными голосовыми командами. По мере достижения колонки необходимые звуковые сигналы будут громкими, так что пользователь девайса сможет услышать помехи.Стоит отметить, технология, которая будет использоваться для «умных» колонок, также применима для системы «умного» дома. Более того она позволит управлять и другими устройствами, имеющими доступ к личной информации пользователя, в том числе данным карт.