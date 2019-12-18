К выпуску готовится гибкий смартфон Huawei Mate Xs



Huawei files the patent for a new foldable smartphone. The camera module reminds me of the P30 Pro.

Feel free to retweet.#Huawei pic.twitter.com/TT2Fh8bSMr — Mukul Sharma (@stufflistings) 18 грудня 2019 р.

Не так давно представители Huawei сообщали, что новинка должна получить название Mate Xs и оснащаться модернизированным шарнирным механизмом с улучшенным гибким экраном. Мукул Шарма предоставил патентные изображения гаджета, а также отметил, что камера напомнила ему модель P30 Pro. Основной модуль будет состоять из четырех датчиков, расположенных в левой верхней части панели. Эксперты считают, что телефон окажется похож на Moto RAZR 2019 по способу складывания.На данный момент информация о наличии дополнительного экрана не раскрывается. Главным конкурентом Huawei Mate Xs может стать разработка компании Samsung, сотрудники которой тоже ведут работу в подобном форм-факторе.