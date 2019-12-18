Александр Стефанович рассказал, как Алла Пугачева оставила ему “кровавый автограф”





Стефанович рассказал, что однажды ему позвонил поэт-песенник Леонид Дербенев с предложением познакомиться с талантливой певицей, в жизни которой все идет наперекосяк. Режиссера волновала только внешность этой артистки, на что его собеседник ответил, что она симпатичная. При первой встрече Пугачева начала пытаться привлечь внимание на себя, для чего спародировала популярных артистов того времени, сыграв на рояле. Вскоре они отужинали в ресторане “Сосновый бор”, где будущий муж предложил ей оставить свой автограф в блокноте, где расписывались великие люди. По словам режиссера, Примадонна оставила каплю своей крови с предложением узнать на досуге ее группу, передает КП.В итоге Стефанович последовал совету знаменитости, а спустя время женился на ней. Пара состояла в браке с 1977 по 1980 год.