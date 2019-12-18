В России повысится стоимость ОСАГО в 2020 году





Тарифная реформа в России привела к понижению доходов страховщиков, о чем сообщают эксперты из Национального рейтингового агентства. Если подобная ситуация продолжится, то россияне могут ожидать подорожания ОСАГО. Убыточность, в первую очередь, связали с усилением конкуренции, демпингом и уходом с рынка малых компаний, которые повлекли за собой рост концентрации сегмента. По словам экономистов, момент реализации тарифных изменений пока не определен, а отмену территориального коэффициента временно отложили.По вышеперечисленным причинам, в России вероятно повысятся тарифы в 2020 году при общей тенденции к потере выгоды большинством страховых объединений. Объем премий по ОСАГО за 2019 год снизился на 11 миллиардов рублей, которая теперь составляет 154 миллиарда рублей. Число договоренностей тоже уменьшилось до 28,5 миллиона. В РФ сейчас насчитывается 43 страховщика, при этом 26 из них имеют 77%-й коэффициент выплат от всех страховых премий, средняя сумма которых составляет 63,8 тысячи рублей.